К срокам от 16 до 24 лет приговорены трое екатеринбуржцев, убившие девушку

14:33 | 21.12.2018

topre.ru

В Екатеринбурге трое ранее судимых местных жителей - Иван Конин, Владислав Майер и Рустам Хабиров - осуждены за убийство девушки, покушение на убийство второй девушки, разбой и кражу, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Злоумышленники познакомились с двумя девушками на новогоднем корпоративе в 2017 году. Во время совместного отдыха мужчины заманили своих жертв в безлюдное место, где нанесли ножевые ранения. Одна из девушек скончалась на месте преступления, с нее сняли ювелирные украшения на сумму 30 тысяч рублей. Вторая девушка осталась жива, так как оказала сопротивление нападавшим, у нее тоже украли украшения на 4 тысячи рублей. Также у одной из пострадавших похитили телефон. Преступников спугнули случайные прохожие.



Свердловский областной суд приговорил Конина к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а Хабирова и Майера – к 24 и 22 годам лишения свободы соответственно. Двое последних первые пять лет проведут в тюрьме, оставшийся срок - в исправительной колонии особого режима. Кроме того, в пользу потерпевшей и родственников убитой взыскано более 3,6 млн рублей.