Новости дня
14:33 | 21.12.2018
topre.ru
К срокам от 16 до 24 лет приговорены трое екатеринбуржцев, убившие девушку
Злоумышленники познакомились с двумя девушками на новогоднем корпоративе в 2017 году. Во время совместного отдыха мужчины заманили своих жертв в безлюдное место, где нанесли ножевые ранения. Одна из девушек скончалась на месте преступления, с нее сняли ювелирные украшения на сумму 30 тысяч рублей. Вторая девушка осталась жива, так как оказала сопротивление нападавшим, у нее тоже украли украшения на 4 тысячи рублей. Также у одной из пострадавших похитили телефон. Преступников спугнули случайные прохожие.
Свердловский областной суд приговорил Конина к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а Хабирова и Майера – к 24 и 22 годам лишения свободы соответственно. Двое последних первые пять лет проведут в тюрьме, оставшийся срок - в исправительной колонии особого режима. Кроме того, в пользу потерпевшей и родственников убитой взыскано более 3,6 млн рублей.
© «Вечерние Ведомости»
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