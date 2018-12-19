2018-ый - год фантастики на уральском телеком-рынке

13:29 | 21.12.2018

2018-ый год претендует остаться в памяти годом фантастики: более 100 фильмов этого жанра вышло в прокат за 12 месяцев, а в декабре состоялись сразу 3 долгожданные фэнтези кинопремьеры. Такой интерес к этому жанру эксперты объясняют желанием заглянуть в будущее. В реальности космических вторжений и эпидемий зомби пока удается избежать, но уральские эксперты связи уверены: по телеком-разработкам они уже давно обогнали выдумки фантастов.



Чтобы убедиться в этом, эксперты «МегаФона» впервые составили дайджест: ТОП фантастических новостей телеком-рынка.



Попробуйте отделить художественный вымысел от реальных достижений телеком-отрасли:

1. Сотрудников на работу нанимает искусственный интеллект.

2. Появились летающие базовые станции.

3. Боты заменяют юристов.

4. SIM-карты управляют городом: включают фонари и контролируют остановки.

5. Смартфоны помогают незрячим «видеть».

6. Беспилотные автобусы возят пассажиров.

7. Роботы проводят медицинские обследования.



Готовы удивляться? Все перечисленные факты – реальны. Это события и технологии, о которых компания «МегаФон» сообщила в 2018 году:



1. Оператор запустил услугу «Цифровой подбор линейного персонала». Процесс поиска сотрудника автоматизирован и позволяет заполнять вакансии в любом регионе в срок от 3 дней.

2. «МегаФон» совместно с Минобороны России провел испытание базовой станции на шасси летательного аппарата (коптере). Она поднимается на высоту до 30 метров и обеспечивает связь в местах с ограниченной инфраструктурой, либо с ее полным отсутствием.

3. Связисты создали юридического чат-бота для консультаций по правовым вопросам. Пилотная версия протестирована на VIII Петербургском международном юридическом форуме в рамках первого в мире баттла между гроссмейстером-юристом и компьютером.

4. Подогрев сидений, светодиодная подсветка, подзарядка телефона и бесплатный доступ в интернет – все это есть на остановке в Когалыме. Работу системы на базе платформы HvalaCloud поддерживает самый быстрый в стране интернет «МегаФона». SIM-карты оператора также включают фонари в Сыктывкаре и светофоры в Тюмени.

5. Лаборатория «Сенсор-тех» и «МегаФон» разработали приложение для смартфонов, которое распознает номинал купюр. Это значительно облегчит жизнь слабовидящих.

6. «МегаФон», Huawei и «КамАЗ» представили в Казани первые беспилотные электробусы. Оператор развернул пилотную зону сети 5G в столице Татарстана. Протестировать их могли болельщики Чемпионата Мира по футболу.

7. «МегаФон» представил телемедицинский сервис для УЗИ, подключенный к сети 5G. Роботизированная рука передвигается по телу человека и сканирует его, а врач дистанционно может управлять сервисом из другого города.