В текущем году аэропорт Кольцово обслужил рекордные шесть миллионов человек

12:35 | 21.12.2018

В 2018 году екатеринбургский аэропорт Кольцово обслужил шесть миллионов человек. По итогам 11 месяцев пассажиропоток составил порядка 5,7 млн человек – это на 13,7 % выше, чем за аналогичный период прошлого года. На международных рейсах рост составил 9,7 %, на внутренних – 16 %.



Как отметили в пресс-службе аэропорта, цифра в шесть миллионов обслуженных пассажиров достигнута впервые в истории аэропорта.



«Шесть миллионов пассажиров – очень высокая планка и один из важных результатов этого года. Сегодняшний показатель является итогом той работы, которая проделана в аэропорту за последние годы. Мы постоянно трудимся над развитием инфраструктуры, улучшением сервиса, создаем благоприятный режим для авиаперевозчиков и, конечно же, максимально комфортные условия для пассажиров», – рассказал исполнительный директор ПАО «Аэропорт Кольцово» Алексей Пискунов.



В 2018 году самыми популярными направлениями Кольцово стали Москва, Анталья, Санкт-Петербург, Сочи и Новосибирск.