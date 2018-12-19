В кафе на Малышева нашли кишечную палочку

12:11 | 21.12.2018

salataviya.ru

Многочисленные нарушения санитарного законодательства выявлены в кафе Grizzly в ТРЦ «Алатырь» на улице Малышева в Екатеринбурге.



Как сообщает пресс-служба свердловского управления Роспотребнадзора, в заведении провели внеплановую проверку. Установлено, что на предприятии общественного питания нарушались требования к уборке, дезинсекции, дезинфекции и дератизации производственных помещений. Сотрудники не вовремя проходили медосмотры. Кроме того, в пробах салатов и смывах с разделочной доски обнаружены бактерии группы кишечной палочки.



По результатам проверки организация оштрафована на 150 тысяч рублей.