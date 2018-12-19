В Свердловской области «УГМК-Агро» открывает вторую очередь инновационного тепличного комбината

В понедельник, 24 декабря, в посёлке Садовом под Екатеринбургом состоится торжественный ввод в эксплуатацию второй очереди инновационного тепличного комбината «УГМК-Агро». В составе современного тепличного комплекса, расположившегося между Екатеринбургом и Верхней Пышмой, новые производственные площади занимают 6,5 га. С этого производственного участка хозяйство планирует снимать порядка 10 тыс. тонн огурцов в год. Напомним, первая очередь комплекса была запущена год назад.Новые мощности, нацеленные на импортозамещение и развитие сельского хозяйства региона, позволили одному из крупнейших сельхозпредприятий Среднего Урала повысить самообеспеченность Свердловской области в овощах защищенного грунта с 7,7 до 40 % и закрыть на 100 % потребность региона в салатно-зеленных культурах. В настоящий момент общая площадь теплиц «УГМК-Агро», включая сезонные блоки, составляет 36,44 га, а общий объем производства огурцов и томатов превысил 26 тысяч тонн в год.Стоит отметить, что общая стоимость двух очередей инновационного тепличного комбината, включая строительство двух энергоцентров, который позволяет поставлять овощи на уральские прилавки круглый год, составила порядка 8 миллиардов рублей. Увеличение производственных мощностей комбината способствовало созданию 476 новых рабочих мест. Общая же штатная численность персонала в хозяйстве составляет 777 человек.Ожидается, что в понедельник, 24 декабря, в торжественной церемонии открытия примут участие полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Цуканов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, генеральный директор УГМК Андрей Козицын, глава Екатеринбурга Александр Высокинский.