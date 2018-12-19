Экс-сотрудник Уральского управления Ростехнадзора вернет государству более 2,5 млн рублей

11:52 | 21.12.2018

udm-info.ru

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга по иску прокуратуры принял решение взыскать с бывшего начальника межрегионального отдела энергетического надзора Уральского управления Ростехнадзора более 2,5 млн рублей в доход государства.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, мужчину уволили в апреле 2018 года из-за несоответствия доходов и расходов. Так, по документам за период с 2011 по 2014 год сотрудник заработал порядка 1,3 млн рублей. При этом он купил автомобиль Land Rover Discovery 2014 года выпуска стоимостью более 2,5 млн рублей. Машина была оформлена на близкую знакомую мужчины, которая впоследствии стала его женой. В августе 2018 года женщина продала автомобиль.