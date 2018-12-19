Новости дня
11:52 | 21.12.2018
udm-info.ru
Экс-сотрудник Уральского управления Ростехнадзора вернет государству более 2,5 млн рублей
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, мужчину уволили в апреле 2018 года из-за несоответствия доходов и расходов. Так, по документам за период с 2011 по 2014 год сотрудник заработал порядка 1,3 млн рублей. При этом он купил автомобиль Land Rover Discovery 2014 года выпуска стоимостью более 2,5 млн рублей. Машина была оформлена на близкую знакомую мужчины, которая впоследствии стала его женой. В августе 2018 года женщина продала автомобиль.
© «Вечерние Ведомости»
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