В Екатеринбурге разыскивается без вести пропавшая 17-летняя девушка

11:29 | 21.12.2018

отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

В Екатеринбурге полиция разыскивает без вести пропавшую 17-летнюю Ольгу Андреевну Неустроеву. Как рассказала мама девушки, утром 11 декабря она ушла в техникум, а домой не вернулась. Инспекторы ПДН, участковые уполномоченные, сыщики уголовного розыска, а также комплексные силы полиции патрулируют улицы и торговые центры.



Приметы девушки: рост 160–162 см, плотного телосложения, глаза карие, волосы темно-русые, челка.



Была одета: куртка с капюшоном темно-синего цвета, на куртке мех серого цвета, кроссовки серого цвета, брюки болоньевые черного цвета, шапка с бусинками черного цвета.



Граждан, располагающих информацией о местонахождении девушки, просят обращаться в полицию по телефонам: (343) 356-42-11 (дежурная часть отдела полиции № 11), 8-904-54-96-70 (подразделение ПДН).