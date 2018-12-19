Мэрия Екатеринбурга: перезагрузка. Часть вторая

11:15 | 21.12.2018

Мэр города Александр Высокинский всё же уговорил депутатов дать ему второй шанс и утвердить новое штатное расписание городской администрации.



В понедельник, 24 декабря, состоится заседание комиссии по местному самоуправлению городской думы Екатеринбурга, чтобы к последнему в этом году заседанию гордумы все же утвердить штатное расписание, предложенное главой города.



Напомним, о реформе администрации города Александр Высокинский объявил ещё в сентябре, сразу после того, как занял пост главы города. Без малого три месяца шла подготовка документов, и каково же было удивление членов комиссии по местному самоуправлению, когда на заседании они услышали лишь названия новых подразделений. На вопрос депутатов, где положения, описывающие функционал вновь создающихся управлений и департаментов, представители администрации ответили лишь обещанием написать их позже.



Такая подготовка реформы стала для всех полной неожиданностью, и в связи с плохой проработкой вопроса рассмотрение было отложено на следующий год.



Однако Александру Высокинскому удалось уговорить депутатов вернуться к рассмотрению вопроса о новом штатном расписании мэрии в этом году. В настоящее время с депутатами ведутся переговоры на предмет утверждения пакета документов по реформе в том виде, в котором этот пакет существует.

Чиновники обещают дополнить его всей необходимой информацией позже, в том числе и положениями о вновь создающихся подразделениях администрации.