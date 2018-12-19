Екатеринбуржец пытался скрыться от судебных приставов в квартире соседей

11:00 | 21.12.2018

samara-life.ru

В Екатеринбурге 34-летний местный житель привлечен к административной ответственности за воспрепятствование законной деятельности должностного лица, сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.



Мужчина является обвиняемым по делу о фиктивной постановке на учет иностранных граждан, однако на суд не явился, поэтому судебные приставы отправились к нему домой для принудительного привода. Дверь никто не открыл, приставы обратились к соседям. В соседней квартире дверь открыл мужчина, который не смог предоставить документов, удостоверяющих личность, и попытался совершить побег. В дальнейшем оказалось, что это и был разыскиваемый обвиняемый. В отношении екатеринбуржца составили протокол об административном правонарушении.