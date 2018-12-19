Кондуктор автобуса угрожала переломать ноги и руки слепому екатеринбуржцу

10:45 | 21.12.2018

Ринат Шайдуллин / Facebook

В Екатеринбурге прокуратура проводит проверку информации о нарушении прав инвалида Рината Шайдуллина. По предварительной информации, 20 декабря кондуктор автобуса потребовала от незрячего пассажира оплатить проезд его собаки-поводыря, хотя по закону животное является средством реабилитации инвалидов и платить за него не нужно. Также кондуктор высказывала угрозы мужчине, обещая переломать руки и ноги.



«Я говорил о федеральном законе, рассказывал, что это не просто собака, показывал шлейку, на что она отвечала, что ее все равно оштрафуют и надо платить. Называла меня нищим, спрашивала, зачем я вообще садился в автобус, если не могу заплатить за собаку. Заявила, что со мной не о чем разговаривать, потому что я больной, и меня уже «бог наказал», - рассказал порталу 66.RU Ринат Шайдуллин.



Прокуратура в рамках проверки запросила необходимую документацию у транспортной компании, а также вызвала руководителя компании для дачи объяснений.