Страной – партнером «Иннопрома-2019» станет Турция

10:29 | 21.12.2018

scoopnest.com

Турция приняла приглашение стать страной – партнером международной промышленной выставки «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля 2019 года. Соответствующее соглашение подписали председатель правления Ассоциации экспортеров машиностроительной продукции Турции Култу Каравелиоглу и первый вице-президент Группы компаний «Формика» Антон Атрашкин, сообщает пресс-служба Минпромторга России.



«Статус страны – партнера юбилейной, 10-й Международной промышленной выставки ИННОПРОМ подчеркнет особый характер отношений между нашими странами и высокий потенциал научно-технического и промышленного сотрудничества», – отметил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.



По итогам 2017 года Россия входит в тройку основных внешнеторговых партнеров Турции по объему взаимного товарооборота. Турция, в свою очередь, входит в топ-10 основных внешнеторговых партнеров РФ.



Напомним, что в 2019 году выставка «Иннопром» пройдет уже в десятый раз. Тема – «Цифровое производство: интегрированные решения».