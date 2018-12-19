Жительнице Верхнего Тагила грозит срок за незаконную торговлю алкоголем

09:57 | 21.12.2018

tenfourmagazine.com

Жительница Верхнего Тагила предстанет перед судом за использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок. По версии следствия, обвиняемая незаконно продавала в магазине в поселке Половинный Верхнего Тагила алкоголь.



«Женщина приготовила для продажи в магазине свыше 100 бутылок спиртсодержащей жидкости различного наименования со специальными марками, которые, по заключению эксперта, изготовлены не производством предприятия «Гознак», – сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Свердловчанке грозит до восьми лет лишения свободы и штраф от 700 тысяч до 1 млн рублей.