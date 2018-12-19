Ночью в Екатеринбурге сгорела диспетчерская автобусного депо

09:24 | 21.12.2018

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Минувшей ночью на улице Решетской в Екатеринбурге сгорело помещение диспетчерской автобусного депо.



Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера службы пожаротушения в 03:13. На место выезжали две единицы техники, девять человек личного состава. Площадь пожара составила 12 кв. м.



«В 03:23 огонь локализован, в 03:27 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 04:24», – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.