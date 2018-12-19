Куйвашев прокомментировал пресс-конференцию Путина: "Мы готовы выполнять роль локомотива"

22:55 | 20.12.2018

Свердловская область готова выполнять роль локомотива российской экономики. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев, комментируя пресс-конференцию президента Владимира Путина, который сделал акцент на необходимости прорыва в экономическом и социальном развитии, на прыжок в новый технологический уклад.



Евгений Куйвашев на своей странице в Инстаграме отметил, что на данный момент темпы развития промышленности, отдельных направлений экономики Свердловской области общероссийские показатели.



"И я как губернатор могу заверить, что мы готовы и в дальнейшем выполнять роль локомотива развития российской экономики", - считает Евгений Куйвашев.



Для того, чтобы это выполнить у Свердловской области есть фундамент. По мнению Евгения Куйвашева, это новые компетенции, модернизированные предприятия, профессиональные кадры и молодое поколение, в подготовку которого свердловские власти серьезно вкладываются.