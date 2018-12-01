В Екатеринбурге выделят 300 млн рублей на замену лифтов

21:21 | 20.12.2018

Фото: crimea.ria.ru

На замену лифтов в екатеринбургских многоэтажках выделят 300 млн рублей, об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.



Всего предстоит заменить 2121 подъёмный механизм, однако средства будут выделяться только на основе софинансирования. Жители, подавшие заявку на замену, должны будут сами оплатить не менее 15 % стоимости нового лифта.



Также им придётся самостоятельно определиться с моделью лифта, заключить договор с поставщиком подъёмной техники и оплатить её стоимость и монтаж.