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21:21 | 20.12.2018

Фото: crimea.ria.ru

В Екатеринбурге выделят 300 млн рублей на замену лифтов

На замену лифтов в екатеринбургских многоэтажках выделят 300 млн рублей, об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Всего предстоит заменить 2121 подъёмный механизм, однако средства будут выделяться только на основе софинансирования. Жители, подавшие заявку на замену, должны будут сами оплатить не менее 15 % стоимости нового лифта.

Также им придётся самостоятельно определиться с моделью лифта, заключить договор с поставщиком подъёмной техники и оплатить её стоимость и монтаж.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»

 


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