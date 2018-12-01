Уральский космонавт вернулся на Землю с МКС

20:10 | 20.12.2018

Фото: emigrados.ru

Сегодня утром космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев вернулся на Землю после 197 дней, проведённых на МКС.



В составе пилотируемого корабля «Союз МС-09», на котором была совершена посадка в Казахстане, также находились астронавт ЕСА Александр Герст и астронавт НАСА Серина Ауньён-Чэнселлор. Во время пребывания на МКС Сергей Прокопьев совершил два выхода в открытый космос.



Врачи оценивают состояние здоровья космонавтов удовлетворительно, однако им предстоят оздоровительно-реабилитационные процедуры в Звёздном городке.