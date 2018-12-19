Администрация Екатеринбурга сравнила зарплату Высокинского и мэров других крупных городов

17:59 | 20.12.2018

rodina.news

После того как стало известно, что не удастся повысить зарплату главе Екатеринбурга Александру Высокинскому, администрация уральской столицы решила привести в пример зарплаты глав других крупных городов. Выяснилось, что в пяти городах мэры зарабатывают больше.



Так, по данным мэрии, в проектах бюджетов на 2019 год на содержание глав заложено: в Тюмени – 6,5 млн рублей, в Челябинске - 5,5 млн рублей, в Перми - 4,7 млн рублей, в Новосибирске - 4,26 млн рублей, в Казани - 4,24 млн рублей. Глава Екатеринбурга в этом списке на последнем месте с 4 млн рублей.



Напомним, что 11 декабря дума Екатеринбурга повысила зарплату мэру, ряду депутатов и чиновникам. Так, с 1 января 2019 года глава Екатеринбурга мог получать 370 тысяч рублей в месяц. Повышение зарплат раскритиковали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, после чего стало известно, что решение будет отменено. Зарплаты повысят только на 4 % – в соответствии с уровнем индексации.