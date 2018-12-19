В Академическом открыли детский сад на 250 мест

В Академическом микрорайоне Екатеринбурга на проспекте Академика Сахарова открыли второй корпус детского сада № 119, сообщает пресс-служба городской администрации.Общая площадь трехэтажного здания - 4 тысячи квадратных метров. Вместимость – 250 человек, а с учетом первого корпуса на улице Павла Шаманова – 450 человек. В новом корпусе будет работать 10 групп, в том числе две ясельные.В здании разместились пищеблок, прачечная, медицинский кабинет, кабинет логопеда, музыкальный и физкультурный залы, игровые и спальные комнаты.