Высокинский лично протестировал новые трамваи Уралтрансмаша

Сегодня глава Екатеринбурга Александр Высокинский оценил новые модели трамвая производства Уралтрансмаша - 71-415 и 412.Трамвай модели 71-415 полностью низкопольный. Его вместимость – 190 человек. Оборудован поворотной тележкой с двойным рессорным подвешиванием, не имеющей аналогов в России и разработанной на «Уралтрансмаше». Набирает скорость 40 км/ч всего за 10 секунд.Трамвай модели 412 сейчас проходит технические испытания на улицах города. В качестве нагрузки используются мешки с песком.«Вместе с Уралтрансмашем дорабатываем модели новых трамваев, надо будет выбрать модель, трамвай у нас рассчитывается на 25-20 лет эксплуатации, мы смотрим новую ремонтную базу, новую систему обслуживания, чтобы это все было эффективно», - отметил мэр.Напомним, что для Екатеринбурга закупили пять трамваев модели 71-407. До конца года их введут в эксплуатацию. Это частично низкопольные трамваи, оборудованные системой внешнего и внутреннего видеонаблюдения.