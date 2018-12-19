На Урале бывшему полицейскому, убившему мужчину и угрожавшему застрелить свидетеля, дали 11 лет

14:54 | 20.12.2018

svaomos.news

В Байкаловском районе Свердловской области местный житель Дмитрий Красулин приговорен к 11 годам 1 месяцу в колонии строгого режима за убийство, угрозу убийством и управление автомобилем в состоянии опьянения.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, 18 августа этого года обвиняемый, находясь в нетрезвом состоянии, приехал к гаражу на улице Павлика Морозова в селе Байкалово и застрелили из ружья мужчину. Затем преступник угрожал застрелить свидетеля убийства.



Еще за несколько лет до совершения преступлений Красулин был уволен из органов полиции. В период службы в органах он приобрел охотничье оружие. Отметим, что приговор пока не вступил в законную силу.