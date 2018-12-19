ГИБДД проводит массовые рейдовые мероприятия в Свердловской области

14:29 | 20.12.2018

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В предпраздничные дни Госавтоинспекция организует в Свердловской области рейдовые мероприятия, направленные на пресечение вождения в нетрезвом виде.



«В круглосуточном режиме повсеместно проводятся рейдовые мероприятия для пресечения данного вида правонарушения. Особенно в местах массового скопления людей: у торговых центров, в местах отдыха и развлечений, где возможно возникновение транспортных заторов и аварийных ситуаций», – рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.



Только за три дня в Екатеринбурге выявили 20 пьяных водителей, еще 23 человека отказались от прохождения медицинского освидетельствования.



Жителей просят сообщать о возможных фактах пьяного вождения по телефонам 8 (343) 263-19-02, 269-77-00 или 02.