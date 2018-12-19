Коллекторы морально уничтожают семейную пару в Екатеринбурге: в ход идут угрозы, надписи в подъезде и давление на бизнес

В Екатеринбурге коллекторы уже в течение нескольких месяцев морально «уничтожают» семью, пользуясь бездействием сотрудников полиции. В мае 2018 года в семью Сулеймановых пришла беда – умерла мать Вадима и его брата Тимура. Она болела раком груди и проходила лечение у некоего «частного доктора» Сергея П. (в распоряжении редакции имеются полные контактные данные мужчины). На похоронах компаньон Сергея П., Игорь С., заявил родственникам, что их мать брала у него в долг под расписку более 600 тысяч рублей, которые теперь он намерен взыскать с них как с наследников, хотя в права наследства они не вступали и вообще впервые слышат о каком-то долге. После этого им начали угрожать расправой, используя связи в правоохранительных органах.В середине августа от Сергея П. в офис Вадима Сулейманова на улице Добролюбова пришла девушка Юлия Л., которая сообщила, что у него есть два месяца на выплату долга. В противном случае будет возбуждено уголовное дело – в его возбуждении должен был поспособствовать некто Александр, работающий якобы в полиции на Уралмаше.31 августа в кафе Вадима Сулейманова «ВегБургер» на улице Карла Либкнехта пришли с проверкой сотрудники Роспотребнадзора по факту поступивших заявлений от трех посетителей. Вадим Сулейманов сразу обратил внимание на дословные совпадения в заявлениях, сделав предположение, что жалобы заказные, а угрозы начали претворяться в реальность. Информация о закрытии заведения активно освещалась в СМИ. Были выявлены нарушения, которые оперативно устранены – сейчас кафе продолжает работать. После проверки партнерам Сулейманова по бизнесу поступили звонки с неизвестных номеров и СМС-сообщения с рекомендацией «дистанцироваться» от братьев.Спустя неделю давление продолжилось. Шестого сентября Вадиму Сулейманову позвонили из пожарного надзора и налоговой инспекции, заявив, что поступили жалобы от неизвестных лиц на организацию, расположенную в офисе мужчины на Добролюбова, 6. В тот же день пришли проверяющие, но факты, указанные в жалобах, не подтвердились.В ночь с 13 на 14 сентября в подъезде на Новосибирской, 109, где проживает Сулейманов со своей беременной супругой, появились надписи на стенах с обвинениями в наркоторговле. На дверь был приклеен листок со шприцами, а замочная скважина залита клеем, провода в квартиру обрезаны.По данному факту 15 сентября Вадим Сулейманов написал заявление в ГУ МВД России по Свердловской области (КУСП № 14543). Материал передали в отдел полиции № 12 (КУСП № 19779). С Сулеймановым связался участковый уполномоченный, заявив, что намерен отправить материалы в ОП № 1. После этого из полиции Сулейманову больше не звонили, и чем закончилось проведение поверки, ему неизвестно.17 сентября ночью коллекторы начали звонить Вадиму Сулейманову, его жене и их друзьям с неизвестных номеров, писать СМС-сообщения с угрозами. Двадцать седьмого сентября были залиты клеем замочные скважины уже в офисе на Добролюбова, 6. Двадцать восьмого сентября Сулейманову позвонил Сергей С. и предложил встретиться в БЦ «Высоцкий» у адвоката Владимира М., где была представлена претензия об оплате на сумму чуть более 518 тысяч рублей с необходимостью уплатить их Игорю С. От подписи Вадим Сулейманов отказался. В эту же ночь машину отца Сулейманова подожгли неизвестные, автомобиль сгорел полностью. В ходе проведенной экспертизы было установлено, что причиной инцидента стал поджог.9 ноября в подъезде опять появились надписи с обвинениями Сулейманова в наркоторговле, 12–13 ноября они появились и в офисе на Добролюбова. В это время в сети Интернет появилась анкета молодой девушки, предлагающей интимные слуги, при этом указан телефон жены Сулейманова, ей начались звонки с предложениями по оказанию платных услуг.Вадим Сулейманов, отчаявшись ждать помощи от полицейских, обратился за помощью в региональное отделение общероссийского общественного движения «За реальные дела», к его председателю Кириллу Васильченко.«Сейчас данная информация проверяется. Ситуация, конечно, дикая и возмутительная. Люди длительное время находятся под прессом, сильнейшим моральным давлением, и мы используем все наши возможности, чтобы помочь семье, попавшей в тиски коллекторов, обнаглевших от вседозволенности и самоуправства», – говорит Кирилл Васильченко.