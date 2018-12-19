В Мичуринском школьников перевели на дистанционное обучение из-за массового отравления

13:38 | 20.12.2018

novayagazeta.ru

В Екатеринбурге массово отравились дети – учащиеся образовательного центра № 25 в Мичуринском. Школьников перевели на дистанционное обучение, детей из детского сада при центре тоже отправили домой.



«С целью проведения дополнительных профилактических (противоэпидемических) мероприятий организовать образовательную деятельность для обучающихся 1–11-х классов с 20.12.2018 по 27.12.2018 в формате дистанционного обучения с использованием ТКС "Интернет"и ИС "Дневник.ру"», – говорится на сайте учреждения.



Причины ухудшения состояния детей устанавливаются. Помещения центра будут продезинфицированы.