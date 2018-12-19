Гособвинение запросило 13 лет для организатора разборок в Цыганском поселке

13:00 | 20.12.2018

На фото: Дмитрий Пестриков, источник: andreychernuhin.livejournal.com

В ходе прений в Свердловском областном суде, где рассматривается дело о массовых беспорядках в Цыганском поселке, государственный обвинитель попросил назначить их организатору Дмитрию Пестрикову 13 лет строгого режима, а остальным 18 участникам – от двух лет лишения свободы условно до 10 с половиной лет колонии в зависимости от роли и степени участия, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Напомним, что разборки в Цыганском поселке Екатеринбурга произошли 3 сентября 2016 года между Дмитрием Пестриковым, его двоюродным братом Русланом Оглы и еще 23 лицами, занимающимися боевыми единоборствами, с одной стороны и Олегом Шишовым со своими знакомыми братьями Дутовыми с другой стороны. Обе стороны были вооружены, в результате от огнестрельных ран погибло двое человек.



Сейчас в Свердловском облсуде продолжаются прения сторон. Ранее Руслана Оглы приговорили к 5 годам 4 месяцам строгого режима, Олега Шишова – к году ограничения свободы.