Полпред президента в УрФО поздравил сотрудников ФСБ с профессиональным праздником

12:51 | 20.12.2018

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Сегодня, 20 декабря, в УФСБ России по Свердловской области состоялось торжественное собрание, посвящённое дню образования российских органов безопасности, в ходе которого были подведены итоги работы регионального УФСБ за прошедший год, награждены особо отличившиеся сотрудники, сообщает пресс-служба ведомства.



В качестве почетных гостей в мероприятии приняли участие полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Цуканов, председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, руководители правоохранительных структур.



В настоящее время ФСБ РФ выполняет важные задачи по борьбе со шпионажем, международным терроризмом и экстремизмом, экономическими преступлениями и коррупцией, организованной преступностью и наркотрафиком, незаконной миграцией, обеспечению экологической, продовольственной и информационной безопасности. В 2018 году УФСБ России по Свердловской области провело ряд громких спецопераций по изобличению и задержанию полицейских, попавшихся на коррупционно-должностных преступлениях.



Редакция «Вечерних ведомостей» присоединяется к поздравлениям и желает работникам органов безопасности крепкого здоровья, профессиональных успехов в служении Отечеству и тепла в доме.