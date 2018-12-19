Мэр Нижнего Тагила назначил своего заместителя

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев назначил Вячеслава Горячкина на должность первого заместителя главы администрации города. К работе он приступил вчера, 19 декабря, сообщает пресс-служба мэрии.«Именно знание города и его проблем, большой опыт работы в гордуме, принципиальность, наличие собственного мнения и профессионализм стали ключевыми моментами при утверждении его кандидатуры», - отметил Владислав Пинаев.«Постараюсь оправдать доверие Владислава Пинаева. Готов работать в команде мэра и продолжать решать задачи по развитию Нижнего Тагила», - заявил вице-мэр.С 2001 года до октября 2017 года Вячеслав Горячкин работал директором по персоналу и соцполитике на ООО «Нижнетагильский завод металлических конструкций», после исполнял обязанности заместителя директора по административно-хозяйственной части ГАУ СО ГК «Гора Белая». Является вице-президентом Нижнетагильской шахматной федерации. Кроме того, Горячкин работал в Нижнетагильской городской думе пятого и шестого созывов.