Судьба Екатеринбургского цирка перешла в руки областного суда, и сегодня она решится

11:11 | 20.12.2018

Фото: static.ngs.ru

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, сегодня, 20 декабря, в 11:50 состоится заседание по рассмотрению жалобы на решение Ленинского районного суда о приостановке работы цирка в Екатеринбурге.



Напомним, 26 сентября Ленинский районный суд города Екатеринбурга удовлетворил иск прокуратуры о закрытии цирка до устранения нарушений требований пожарной безопасности. Филиал ФКП «Росгосцирк» – «Екатеринбургский государственный цирк» и ФКП «Российская государственная цирковая компания» не согласились с решением суда первой инстанции и подали апелляцию.



Таким образом, руководство Росгосцирка получило дополнительное время на устранение нарушений норм пожарной безопасности, которые были обнаружены в его екатеринбургском филиале во время проверки надзорными органами.



Сегодняшнее заседание областного суда покажет, удалось ли новому руководству Екатеринбургского цирка устранить проблемы с пожарной безопасностью, в этом случае цирк продолжит радовать горожан и гостей города своими представлениями, или нарушения не устранены и решение Ленинского районного суда останется в силе, а значит, цирк прекратит свою деятельность до момента устранения нарушений требований пожарной безопасности.



Напомним, что не так давно разгорелся конфликт между худруком и директором Екатеринбургского цирка Анатолием Марчевским и руководством Росгосцирка. Результатом конфликта стало отстранение Анатолия Марчевского, многие годы руководившего екатеринбургским цирком, от исполнения обязанностей директора, и филиал в уральской столице перешел под управление советника гендиректора Росгосцирка Александра Авраменко, которого назначили в качестве антикризисного менеджера для урегулирования ситуации с пожарной безопасностью. После отстранения от занимаемой должности Анатолий Марчевский попал в больницу. Кроме того, москвичи поставили в вину Марчевскому якобы пропажу земельного участка площадью 2,3 га, заявив, что произошёл рейдерский захват земель, находящихся в собственности цирка.



В свою очередь, Анатолий Марчевский говорит о том, что руководство Росгосцирка отказывалось выделять деньги на пожарную безопасность, считая уральцев «быдлом из провинции».