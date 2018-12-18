Куйвашев поручил подчиненным посмотреть пресс-конференцию Путина

11:08 | 20.12.2018

mignews.com

Сегодня, 20 декабря, в 12:00 по московскому времени начнется ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. В прямом эфире ее будут транслировать телеканалы «Россия-1», «Россия-24», Первый канал, НТВ, а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».



Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил членам регионального правительства внимательно следить за ходом пресс-конференции.



«Прошу внимательно следить за ходом пресс-конференции, обращая особое внимание на вопросы, решение которых находится в пределах ваших компетенций», - сказал подчиненным губернатор.



Напомним, в начале пресс-конференции президент озвучивает основные экономические и социальные показатели, после чего журналисты получают возможность задать вопросы.