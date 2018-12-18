В Нижнем Тагиле ветерану ВОВ через суд вернули квартиру

10:52 | 20.12.2018

5-tv.ru

В ноябре 2017 года 85-летняя женщина, являющаяся ветераном Великой Отечественной войны, заключила договор купли-продажи квартиры. Покупатель обещал, что будет ухаживать за пенсионеркой, приносить продукты и лекарства. Кроме того, женщина могла остаться жить в квартире, другого жилья у нее не было.



Однако покупатель не сдержал обещаний. При этом в договоре содержались противоречащие друг другу условия, по которым пенсионерка, с одной стороны, сохраняет право пользования квартирой, но с другой – должна освободить помещение в день подписания договора.



В итоге Тагилстроевский районный суд признал сделку купли-продажи недействительной.