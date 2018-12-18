Новости дня
10:44 | 20.12.2018
Фото: zspu.org
Суд по иску Росприроднадзора взыскал со Среднеуральской птицефабрики 14,5 миллионов рублей
Решение еще не вступило в законную силу.
Напомним, что ранее специалисты Департамента Росприроднадзора по УрФО провели внеплановую выездную проверку деятельности ООО «Птицефабрика «Среднеуральская», выявив нарушение требований природоохранного законодательства РФ. Проверка проводилась с 14 мая по 8 июня. Сотрудниками Департамента Росприроднадзора по УрФО выявлено 14 нарушений.
© «Вечерние Ведомости»
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