Суд по иску Росприроднадзора взыскал со Среднеуральской птицефабрики 14,5 миллионов рублей

10:44 | 20.12.2018

Фото: zspu.org

Арбитражный суд Свердловской области накануне, 19 декабря, в полном объеме удовлетворил иск Департамента Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу о взыскании с ООО «Птицефабрика «Среднеуральская» 14,5 миллионов рублей возмещения вреда, причиненного двум земельным участкам, один из которых относится к землям лесного фонда. Предприятие исковые требования не признало.



Решение еще не вступило в законную силу.



Напомним, что ранее специалисты Департамента Росприроднадзора по УрФО провели внеплановую выездную проверку деятельности ООО «Птицефабрика «Среднеуральская», выявив нарушение требований природоохранного законодательства РФ. Проверка проводилась с 14 мая по 8 июня. Сотрудниками Департамента Росприроднадзора по УрФО выявлено 14 нарушений.