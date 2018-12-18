В столице Урала запретили остановку еще на 14 участках дорог

10:33 | 20.12.2018

monateka.com

В Екатеринбурге в начале 2019 года автомобилистам запретят останавливаться еще на 14 участках дорог. Знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» появятся в следующих местах:





Улица Энгельса (от Луначарского до Бажова);



Улица Луначарского (от Декабристов до Н. Воли);



Улица Генеральская (от Первомайской до дома № 12 по улице Генеральской);



Улица Первомайская (перед Восточной, 80 метров до перекрестка со стороны Мичурина);



Улица Первомайская (перед Гагарина, 70 метров до перекрестка со стороны улицы Тимирязева);



Улица Первомайская (перед Комсомольской, 70 метров до перекрестка со стороны улицы Студенческой);



Улица Студенческая (от Комвузовской до Кулибина);



Улица Машиностроителей, от площади 1-й Пятилетки до улицы 22-го Партсъезда;



Дублер улицы Технической (вдоль дома № 14 по улице Технической);



Улица Мира (на площади Кирова);



В проезде вдоль дома № 19 по улице Соболева;



Переулок Трамвайный (от улицы Маяковского до здания № 4 по переулку Трамвайный);



Во внутриквартальном проезде от улицы 8 Марта между домами № 16а и № 18 по улице 8 Марта до улицы Вайнера;



Во внутриквартальном проезде от улицы Бабушкина до здания № 24а по улице Бабушкина.





В пресс-службе городской мэрии отмечают, что запрет на остановку на данных участках вводится для обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности.