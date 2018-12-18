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10:33 | 20.12.2018

monateka.com

В столице Урала запретили остановку еще на 14 участках дорог

В Екатеринбурге в начале 2019 года автомобилистам запретят останавливаться еще на 14 участках дорог. Знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» появятся в следующих местах:


Улица Энгельса (от Луначарского до Бажова);

Улица Луначарского (от Декабристов до Н. Воли);

Улица Генеральская (от Первомайской до дома № 12 по улице Генеральской);

Улица Первомайская (перед Восточной, 80 метров до перекрестка со стороны Мичурина);

Улица Первомайская (перед Гагарина, 70 метров до перекрестка со стороны улицы Тимирязева);

Улица Первомайская (перед Комсомольской, 70 метров до перекрестка со стороны улицы Студенческой);

Улица Студенческая (от Комвузовской до Кулибина);

Улица Машиностроителей, от площади 1-й Пятилетки до улицы 22-го Партсъезда;

Дублер улицы Технической (вдоль дома № 14 по улице Технической);

Улица Мира (на площади Кирова);

В проезде вдоль дома № 19 по улице Соболева;

Переулок Трамвайный (от улицы Маяковского до здания № 4 по переулку Трамвайный);

Во внутриквартальном проезде от улицы 8 Марта между домами № 16а и № 18 по улице 8 Марта до улицы Вайнера;

Во внутриквартальном проезде от улицы Бабушкина до здания № 24а по улице Бабушкина.


В пресс-службе городской мэрии отмечают, что запрет на остановку на данных участках вводится для обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности.

© «Вечерние Ведомости»

 


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