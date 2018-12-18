Ушел погулять и пропал: в Екатеринбурге разыскивают 14-летнего подростка

10:16 | 20.12.2018

В Екатеринбурге разыскивается Валерий Евгеньевич Крисько 2004 года рождения. 17 декабря вечером он ушел из дома погулять, и до сих пор его местонахождение неизвестно.



Приметы: рост 174–176 см, худощавого телосложения, волосы светло-рыжие, короткие, глаза серо-зеленые, под левым глазом кровоподтек. Был одет: черная шапка, темно-синяя ветровка, черные джинсы и черные ботинки, при себе документов и денег не имеет.



Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростка, просят обращаться в полицию по телефонам 8 (343) 356-42-09, 8 (343) 294-14-94, +7953-604-78-16, +7922-036-63-20 (служба по делам несовершеннолетних) или 02.