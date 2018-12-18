В Алапаевске бывший кандидат в депутаты задолжал 160 тысяч рублей по алиментам

09:59 | 20.12.2018

shtrafsud.ru

В Алапаевском районном отделе судебных приставов находится исполнительное производство о взыскании задолженности по алиментным платежам с мужчины. Он должен был платить на содержание дочери четвертую часть заработка, но уклонялся от уплаты с 2017 года. Задолженность составила порядка 160 тысяч рублей.



Сначала горе-отцу назначили наказание в виде 150 часов обязательных работ, затем – в виде ареста на семь суток. Мужчина отбыл только последнее наказание. В это же время он принял участие в выборах в городскую думу Алапаевска, но проиграл.



Как рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области, после всех принятых в отношении должника мер он наконец встал на путь исправления и начал выплачивать алименты.