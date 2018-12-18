Следователи проводят проверку из-за аварийной посадки самолета в Екатеринбурге

09:23 | 20.12.2018

Фото: Nur.kz

Уральское следственное управление на транспорте проводит доследственную проверку по факту аварийной посадки пассажирского самолета авиакомпании «Ямал» в екатеринбургском аэропорту Кольцово.



Известно, что 19 декабря в Кольцово аварийно приземлился самолет, следовавший по маршруту Новый Уренгой – Салехард – Екатеринбург. Причиной стала неисправность в конструкции левой стойки шасси. На борту находилось 98 пассажиров. Никто не пострадал, посадка прошла в штатном режиме.



Следственные органы намерены выяснить обстоятельства и причины произошедшего. По предварительным данным, при взлете из Салехарда самолет столкнулся со стаей птиц, что и стало причиной неисправности.