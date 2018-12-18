Силовик, «посадивший» Контеева и Лошагина, уходит из прокуратуры

22:15 | 19.12.2018

Фото: ОТВ

Начальник отдела прокуратуры Свердловской области по надзору за процессуальной деятельностью следственного управления Следственного комитета Микаэль Оздоев (в прошлом – начальник отдела гособвинителей региональной прокуратуры) получил рекомендацию Квалификационной коллегии судей Свердловской области на назначение на должность судьи Чкаловского районного суда Екатеринбурга. Микаэль Тагирович считается в своей среде реальным профессионалом – честным и справедливым, не замешанным ни в каких скандалах и интригах.



В регионе Микаэль Оздоев известен, прежде всего тем, что лично выступал в качестве гособвинителя по делу фотографа Дмитрия Лошагина. Совпадение или нет, но в период судебного разбирательства неизвестные подожгли резиновую покрышку и положили её под входную дверь квартиры силовика. Самого Оздоева дома не оказалось. Отдел по особо важным делам следственного комитета Свердловской области тогда возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». По мнению следователей, если бы Оздоев оказался в квартире, то он легко мог погибнуть из-за отравления токсичным дымом.



Также Оздоев выступал гособвинителем по уголовному делу в отношении бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева и вице-президента фонда «Город без наркотиков» Евгения Маленкина.