Добрались до окраин: связисты усилили 4G в Екатеринбурге

18:45 | 19.12.2018

В 2018 году «МегаФон» установил свыше 100 новых базовых станций стандарта 4G в регионе. На сегодня оператор обладает самой мощной группировкой базовых станций 4G в стране среди операторов большой четверки, на четверть опережая ближайшего конкурента по числу объектов связи четвертого поколения (по данным последнего исследования Роскомнадзора).



«Забота о комфорте передаваемых данных – наш приоритет. Лучшее LTE-покрытие гарантирует, что наши клиенты могут решать любые задачи в глобальной сети как дома, так и в поездках по стране», – отмечает технический директор компании «МегаФон» на Урале Антон Щербаков.



В Екатеринбурге инженеры «МегаФона» улучшили сеть четвертого поколения более чем на 60 улицах мегаполиса. Новые объекты прописались в районе Авиационной, Азина, Агрономической, Бардина, Бориса Ельцина, Блюхера, Восточной, Вокзальной, Вайнера, Дорожной, Красных Командиров, Малышева, Мамина-Сибиряка, Монтажников, Металлургов, Новгородцевой, Первомайской, Репина, Сакко и Ванцетти, Совхозной, Суходольской, Татищева, Челюскинцев, Щорса и даже на улице Торфорезов (окраина микрорайона ВИЗ), прославленной в фильме «Страна Оз».



Интернет стал еще быстрее и надежнее в населенных пунктах Свердловской области: Арамиль, Асбест, Березовский, Верхняя Пышма, Краснотурьинск, Каменск-Уральский, Лесной, Нижний Тагил, Нижние Серги, Новоуральск, Первоуральск, Прохладный, Полевской, Рефтинский, Ревда, Сысерть, Среднеуральск, Серов, Тугулым, Черноисточинск.



В целом 4G-интернет «МегаФона» доступен 15 миллионам уральцев. Сеть оператора охватывает 425 населённых пунктов.