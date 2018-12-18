Цех по производству самолетов L-410 открыт в «Титановой долине»

На территории особой экономической зоны «Титановая долина» в Верхней Салде на площадке «Уктус» открылся цех локализации производства самолетов L-410.Ежегодно цех будет производить до 20 самолетов. Их планируют поставлять региональным авиаперевозчикам, МЧС, Центру медицины катастроф и другим экстренным службам.«До конца текущего года мы отгрузим гражданским заказчикам пять таких самолетов, в планах на 2019 год выпуск 18 самолетов», – рассказал генеральный директор АО «Уральский завод гражданской авиации» Вадим Бадеха.Заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров выразил надежду, что в ближайшее время на Урале появится современный авиационный кластер.«Вопрос развития региональной авиации назрел. Мы должны обеспечить доступность и мобильность перемещения граждан нашей большой страны. На Урале развивается авиастроение, и очень важно, что УЗГА локализует только высокотехнологичные работы, создавая здесь самую главную добавленную стоимость. Фактически Урал становится центром интеграции самолета L-410, создавая вокруг себя современные, мобильные, инновационные компании», – сказал замминистра.