Лучшим благотворителем года в Свердловской области признано АО «Уралэлектромедь»

17:42 | 19.12.2018

Награду получает директор по работе с персоналом АО «Уралэлектромедь» Дмитрий Галенковский. Фото: пресс-служба УГМК

Чествование лучших меценатов Свердловской области 2018 года и церемония их награждения прошли сегодня, 19 декабря, в Царском зале Уральского государственного горного университета. Мероприятие состоялось в рамках Дней милосердия, которые проходят в Свердловской области. Весь декабрь тысячи волонтеров совершают и будут совершать добрые дела, тем самым привлекая внимание всех жителей Среднего Урала к инвалидам и представителям старшего поколения.



Победителем в главной номинации «Лучший благотворитель 2018 года» признано входящее в структуру УГМК АО «Уралэлектромедь» (УЭМ). Только в текущем году предприятие направило на социальные и благотворительные цели порядка 1,8 млрд рублей.



По словам директора АО «Уралэлектромедь» Владимира Колотушкина, предприятие не только обеспечивает достойный уровень оплаты труда работников, но и, следуя сложившейся традиции, реализует широкий спектр социальных и благотворительных программ.



«Уралэлектромедь» активно участвует в развитии социальной инфраструктуры городов своего присутствия – Верхней Пышмы, Кировграда, посёлка Верх-Нейвинский, а также Режевского и Невьянского районов. Так, при содействии УЭМ открыты современная школа в Кировграде и вторая ледовая арена в Верхней Пышме.



Традиционно «Уралэлектромедь», в соответствии с коллективным договором, оказывает финансовую помощь молодым работникам и семьям, имеющим детей. Предприятием выделялись средства на реализацию программы «Доступное и комфортное жилье», программы, связанные с развитием спорта, поддержкой талантов и художественного самодеятельного творчества трудовых коллективов. Кроме того, в 2018 году значительные средства были направлены на оздоровление, профилактику заболеваний и оказание медицинской помощи работникам и ветеранам производства.



Помимо этого, «Уралэлектромедь» поддерживает социально незащищенные группы населения: пенсионеров, инвалидов, детей-сирот, малообеспеченных граждан. В рамках благотворительной деятельности завод финансирует проекты благотворительного фонда «Дети России», оказывает помощь детским дошкольным учреждениям и школам, поддерживает массовый спорт и культуру, участвует в программах духовного наследия.



Отметим, что АО «Уралэлектромедь» неоднократно становилось «Лучшим благотворителем года в Свердловской области».



Напомним, Дни милосердия проводятся в нашем регионе с 1996 года при поддержке правительства и министерства социальной политики области. Главная цель – привлечь внимание общества к меценатству. Как отмечают организаторы акции, общая сумма благотворительной помощи в Свердловской области ежегодно растет, в 2018 году она превысила 22 млрд рублей.