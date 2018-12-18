В Свердловской области поймали более 12 тысяч пьяных водителей

17:31 | 19.12.2018

С начала текущего года в Свердловской области выявили более 12 тысяч водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения. Еще более 3,5 тысячи водителей имели признаки опьянения, но отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Отметим, что две тысячи человек управляли транспортным средством в нетрезвом виде повторно.



Пьяные водители стали виновниками 274 ДТП, в которых 86 человек погибли, 417 человек ранены. В 63 случаях наездов на пешеходов состояние опьянения выявлено не у водителей, а у пешеходов.



В период новогодних праздников Госавтоинспекция будет проводить рейды по выявлению пьяных водителей круглосуточно. ГИБДД призывает жителей сообщать о возможных случаях пьяного вождения в дежурные части подразделений Госавтоинспекции либо по телефону 02.