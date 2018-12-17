Движение на 15-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень ограничат из-за монтажных работ

16:52 | 19.12.2018

В период с 21 по 25 декабря в ночное время будет ограничено движение в сторону Екатеринбурга на 15-м км трассы Р-351 Екатеринбург – Тюмень. Это связано с работами по монтажу балок пролетного строения путепровода.



ФКУ «Уралуправтодор» сообщает график закрытия движения в период с 21 по 25 декабря:



- с 01:00 до 02:30 – закрытие движения;

- с 02:30 до 03:30 – временное открытие движения;

- с 03:30 до 05:00 – закрытие движения;

- с 05:00 – открытие движения.



На месте будет работать регулировщик, который направит транспортные средства в объезд - через ЕКАД.