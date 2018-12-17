Пайщики ЖК «Кольцовский» получили ключи от квартир

16:20 | 19.12.2018

пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Сегодня, 19 декабря, граждане, вложившие средства в строительство ЖК «Кольцовский», получили ключи от долгожданных квартир. Добиться сдачи объекта удалось благодаря совместным усилиям органов власти и прокуратуры.



Инвестором строительства многоквартирного жилого дома по адресу ул. Бахчиванджи, 15, являлся ЖСК «Авиатор». Фактически строительством занималось ООО «АН «Базис». Возведение дома должно было завершиться в 2015 году, но этого не произошло. Пострадали 152 пайщика. Тогда для объекта нашли нового инвестора - ГК «Принцип».



Напомним, что Кировский районный суд Екатеринбурга признал директора компании-застройщика ЖК «Кольцовский» Владимира Ковалева виновным в растрате средств пайщиков и приговорил к семи годам в колонии общего режима. Председатель правления ЖСК «Авиатор» Владимир Фатеев Ленинским районным судом осужден на пять лет общего режима.