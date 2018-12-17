Комиссия Екатеринбургской думы рекомендовала не повышать зарплату мэру

15:56 | 19.12.2018

Постоянная комиссия по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью Екатеринбургской городской думы рекомендовала отменить решение о значительном повышении зарплаты мэру Александру Высокинскому и чиновникам. Окончательное решение будет принято на последнем в этом году заседании думы 25 декабря.



Напомним, что 11 декабря дума Екатеринбурга повысила зарплату мэру, ряду депутатов и чиновникам. Так, с 1 января 2019 года глава Екатеринбурга мог получать 370 тысяч рублей в месяц. Повышение зарплат раскритиковали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.



Ранее стало известно, что оклады екатеринбургских чиновников все-таки вырастут, но только на 4 % – в соответствии с уровнем индексации.