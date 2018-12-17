Департамент Росприроднадзора по УрФО проиграл многомиллионный иск к «СУАЛу»

15:40 | 19.12.2018

Фото: Правда УрФО

Арбитражный суд Свердловской области вынес решение по исковому заявлению Департамента Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу о взыскании с ОАО «СУАЛ», филиал «БАЗ-СУАЛ», задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду, выразившееся в несанкционированном размещении отходов производства и потребления, в размере 293,8 миллиона рублей. Суд, изучив доводы сторон, отказал Департаменту в удовлетворении заявленных требований.



Судебные разбирательства по данному делу начались еще в 2015 году. Тогда Департамент обратился в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к ОАО «СУАЛ», филиал «БАЗ-СУАЛ», о взыскании задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду, выразившееся в несанкционированном размещении отходов производства и потребления в объеме 63,25 тыс. тонн, в размере 291,8 миллиона рублей.



Как следует из материалов дела, речь шла о плановой выездной проверке, проведенной Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, в ходе которой выявлено несанкционированное размещение (хранение) отходов солей (содосульфатной смеси) на открытом складе бокситов.



Решением суда от 22.12.2015 исковые требования были удовлетворены. Решение устояло в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде и Арбитражном суде Уральского округа. В августе 2016 года судебными приставами на основании исполнительного листа было возбуждено исполнительное производство. Однако затем дело было направлено на пересмотр в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, в ходе которого Департамент не смог доказать свою правоту.