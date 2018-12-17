Реформа откладывается: депутаты не утвердили новую структуру городской власти Екатеринбурга

15:23 | 19.12.2018

Новая структура администрации Екатеринбурга, о формировании которой сразу после своего избрания в конце сентября заявил глава города Александр Высокинский, будет утверждена не раньше конца января 2019 года.



Сегодня, 19 декабря, члены комиссии по местному самоуправлению городской думы решили отправить документ, представленный на их рассмотрение и направленный на реформирование городской администрации, на доработку.



В ходе заседания комиссии Константин Киселев обратил внимание на отсутствие положений о формируемых подразделениях и потребовал от начальника отдела кадров Елены Хазовой предоставить их.



«Вопрос не проработан. Когда у нас появляется новый отдел, мы смотрим положение. А сегодня нам говорят, что всё это где-то будет разработано. У нас создаются не отделы – новые департаменты, а про положения нам говорят, что они где-то там разрабатываются. Почему мы голосуем просто за названия?» – обоснованно возмутился депутат Константин Киселев.



Его поддержали председатель комиссии Алексей Вихарев и руководитель фракции «Единой России» Ира Овчинникова, которая, в свою очередь, заметила, что одной только пояснительной записки «при обсуждении такого серьезного вопроса недостаточно».



В итоге депутаты сочли документ о новой структуре мэрии сырым и неподготовленным и отправили его на доработку, обозначив срок до 23 января. На эту дату запланировано следующее заседание комиссии по МСУ. Таким образом, на рассмотрение полным составом думы документ поступит не ранее чем 29 января.