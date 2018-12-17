Утром из дома на улице Симферопольской эвакуировали четырех человек

15:00 | 19.12.2018

zoozel.ru

Сегодня утром произошел пожар в квартире пятиэтажного дома на улице Симферопольской в Екатеринбурге. Сигнал поступил на пульт диспетчера в 10:21.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, возгорание произошло в квартире на третьем этаже. Площадь пожара составила 10 кв. м. Огнем повреждено домашнее имущество.



Информации о пострадавших не поступало. Пожарно-спасательные подразделения с помощью дыхательных аппаратов эвакуировали из здания четырех человек. В тушении были задействованы три единицы техники, 10 человек личного состава регионального ГУ МЧС.