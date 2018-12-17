В Кушве водителя, насмерть сбившего женщину, осудили на три года

14:38 | 19.12.2018

patrul.kz

К трем годам в колонии-поселении приговорен Евгений Черепанов. Днем 9 марта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он сбил женщину.



Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, мужчина ехал на автомобиле по прочищенному от снега участку дороги в светлое время суток и должен был увидеть пешехода, идущего во встречном направлении. Однако водитель не снизил скорость, у пешехода же не было возможности покинуть опасный участок и освободить дорогу. В результате наезда женщина получила травмы и скончалась.



Водитель признал свою вину, дело рассматривалось в особом порядке. Отметим, что приговор пока не вступил в законную силу.