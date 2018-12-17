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14:05 | 19.12.2018

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Уральские таможенники задержали продавца гашиша в Екатеринбурге

Сотрудники Уральской оперативной таможни совместно с полицейскими Екатеринбурга задержали мужчину, который продал двум гражданам, один из которых – иностранец, растительный наркотик. Продавец привез гашиш к одному из магазинов в уральской столице. При передаче товара злоумышленников задержали таможенники.

По оперативным данным, вещество попало на территорию России из-за рубежа, а задержанный мужчина лишь посредник в крупном канале нелегального ввоза наркотиков, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Сотрудники Уральской оперативной таможни устанавливают все звенья цепи контрабандной поставки. При досмотре дома злоумышленника полицейские обнаружили целый арсенал: по предварительным данным, у продавца хранились травматический пистолет и ружье «Сайга».

Уральские таможенники задержали продавца гашиша в ЕкатеринбургеФото: пресс-служба Уральского таможенного управления


Таможенники передали материалы в УМВД России по Екатеринбургу, по которым полицейские возбудят уголовное дело. За сбыт наркотиков и незаконное хранение оружия продавцу грозит до 15 лет лишения свободы.

© «Вечерние Ведомости»

 


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