Уральские таможенники задержали продавца гашиша в Екатеринбурге

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Сотрудники Уральской оперативной таможни совместно с полицейскими Екатеринбурга задержали мужчину, который продал двум гражданам, один из которых – иностранец, растительный наркотик. Продавец привез гашиш к одному из магазинов в уральской столице. При передаче товара злоумышленников задержали таможенники.По оперативным данным, вещество попало на территорию России из-за рубежа, а задержанный мужчина лишь посредник в крупном канале нелегального ввоза наркотиков, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.Сотрудники Уральской оперативной таможни устанавливают все звенья цепи контрабандной поставки. При досмотре дома злоумышленника полицейские обнаружили целый арсенал: по предварительным данным, у продавца хранились травматический пистолет и ружье «Сайга».Таможенники передали материалы в УМВД России по Екатеринбургу, по которым полицейские возбудят уголовное дело. За сбыт наркотиков и незаконное хранение оружия продавцу грозит до 15 лет лишения свободы.