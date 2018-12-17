Депутат Екатеринбургской думы назначен директором «Спецавтобазы»

13:53 | 19.12.2018

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назначил депутата городской думы от ЛДПР Григория Вихарева директором ЕМУП «Спецавтобаза». Напомним, что предыдущего главу предприятия Сергея Пономарева попросили написать заявление об увольнении по собственному желанию.



ЕМУП «Спецавтобаза» стало региональным оператором по вывозу и переработке ТБО в Восточном округе, куда входит Екатеринбург.