На Серовском заводе ферросплавов ученик токаря получил серьезные травмы

13:20 | 19.12.2018

ok.ru

Прокуратура проводит проверку по факту несчастного случая на Серовском заводе ферросплавов. Вечером 17 декабря на производстве множественные травмы получил ученик токаря-расточника.



По предварительной информации, одежда рабочего попала в зацепление с вращающимися механизмами станка. У пострадавшего диагностировали переломы ребер и больших берцовых костей, пневмоторакс справа, гемоторакс слева, травму грудной клетки, сотрясение головного мозга.



Напомним, что это не первый случай травмирования рабочего на серовском заводе. Так, 8 июля здесь погибла женщина – машинист крана.