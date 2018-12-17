В 2018 году Роспотребнадзор забраковал 4,3 тонны рыбной продукции в Свердловской области

12:55 | 19.12.2018

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За 11 месяцев 2018 года сотрудники Роспотребнадзора проверили в Свердловской области 62,9 тонны рыбной продукции и морепродуктов, 4,3 тонны из них забраковано, что составляет 7 %.



«По-прежнему рыбная продукция браковалась по причине несоответствия требованиям нормативных документов, технических регламентов по качеству, по причине нарушения правил маркировки, а также по критериям фальсификации (масса нетто, масса нетто основного продукта, массовая доля ледяной глазури)», - говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора.



Нарушители, реализовывавшие некачественную продукцию, оштрафованы на общую сумму более 3,5 млн рублей. Бракованный товар изъят из оборота.



В преддверии Нового года Роспотребнадзор напоминает, что мороженую рыбу лучше покупать целой тушкой (потрошеной, без головы), при выборе стоит обращать внимание на запах и внешний вид, а также на маркировку, соблюдение условий хранения и сроков годности, покупать рыбу лучше в проверенных организациях.



Свежая рыба обычно не имеет рыбного запаха. Чешуя должна быть влажной, жабры – красными (за исключением осетровых, у таких рыб жабры красно-бордового оттенка).